Ue: a Toledo i ministri della Difesa ribadiscono sostegno a Kiev, preoccupa la situazione in Africa (3)

- Un sostegno che deve passare anche per la continua fornitura delle munizioni. Finita la prima parte del piano, che ha raccolto un volume di 220 mila munizioni e 2.300 missili, per un valore di 1,1 miliardi di euro, la seconda parte ha riguardato la negoziazione da parte dell'industria della difesa europea, con la firma di contratti per la fornitura di munizioni da 155 millimetri. "Adesso sta agli Stati membri usare le loro possibilità per ordinare la fornitura all'industria militare", ha aggiunto Borrell. La terza fase sarà più nelle mani della Commissione europea, che dovrà essere capace di aumentare la capacità di produzione militare europea in "un impegno a lungo termine" che possa aiutare l'industria bellica continentale a essere sostenibile con ordini certi e continui. Un impegno confermato in mattinata anche dal commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, che ha annunciato l'avvio della selezione dei progetti, come previsto dall'Accordo europeo per aumentare la produzione di munizioni da fornire all'Ucraina (Asap). "Il nostro obiettivo è quello di essere in grado di produrre più di un milione di munizioni su base annua. Siamo ora in procinto di finalizzare tutte le proposte ricevute dagli Stati membri. Lo faremo molto rapidamente", ha dichiarato Breton al suo arrivo a Toledo. (segue) (Beb)