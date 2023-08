Ue: a Toledo i ministri della Difesa ribadiscono sostegno a Kiev, preoccupa la situazione in Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’era solo l’Ucraina, però, sul tavolo dei ministri della Difesa europei. A tenere banco c’è infatti anche la questione africana, con la crisi in Niger e il colpo di Stato avvenuto in Gabon. "La situazione in Gabon ci ha colti tutti di sorpresa questa mattina. Abbiamo seguito quanto sta accadendo e i miei servizi stanno attivando le cellule di crisi da Bruxelles", ha detto Borrell in conferenza stampa. "Naturalmente faremo con il Gabon come abbiamo fatto con il Niger e con qualsiasi altro Paese in cui i nostri cittadini hanno avuto bisogno di aiuto", ha poi aggiunto, dichiarandosi pronto a fare il possibile per aiutare gli europei che dovessero necessitare di un aiuto diplomatico dopo il golpe militare. La svolta arriva a poche settimane dal colpo di Stato avvenuto in Niger, che ha portato alla deposizione forzata del presidente Mohamed Bazoum. Contro questo colpo di Stato l'Europa sta pensando di istituire un regime di sanzioni che possa colpire i golpisti, come confermato dall'Alto rappresentante europeo. "È chiaro che il colpo di Stato in Niger sta aprendo una nuova era di instabilità in una regione che era già molto fragile. I ministri hanno ribadito la volontà di sostenere soluzioni africane ai problemi africani. Ciò significa che sosterremo la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao). Abbiamo espresso questa volontà fin dal primo momento del colpo di Stato", ha detto il capo della diplomazia europea. "Spetta a loro prendere iniziative e decisioni per contrastare questo colpo di Stato militare e noi li seguiremo, cercando di attuare lo stesso tipo di sanzioni che hanno deciso. Stiamo procedendo per un regime di sanzioni autonomo, per prendere misure contro i golpisti. Il lavoro è già iniziato e domani i ministri degli Esteri faranno passi avanti su questo punto", ha annunciato in conferenza stampa a Toledo. (segue) (Beb)