Ue: a Toledo i ministri della Difesa ribadiscono sostegno a Kiev, preoccupa la situazione in Africa (5)

- Sullo sfondo, intanto, rimane da capire cosa farà il gruppo paramilitare russo Wagner, ormai orfano del suo fondatore Evgenij Prigozhin, morto il 23 agosto in un incidente aereo. "Sono sicuro che troveranno rapidamente un sostituto per rimpiazzare il leader della Wagner, che è morto in uno sfortunato incidente", ha dichiarato Borrell ai giornalisti. "D'altra parte, gli schieramenti della Wagner rimarranno operativi in Africa, perché sono il braccio armato della Russia, che non può mandare eserciti regolari e utilizza mercenari, ma che sono assolutamente allineati con il potere politico del Cremlino", ha proseguito. "Il gruppo Wagner rimarrà in Africa al servizio di Putin e continuerà a fare quello che fa, che non è certo contribuire alla pace nel Sahel, né alla difesa delle libertà e dei diritti", ha poi concluso l'Alto rappresentante Ue. (segue) (Beb)