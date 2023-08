Ue: a Toledo i ministri della Difesa ribadiscono sostegno a Kiev, preoccupa la situazione in Africa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La situazione in Sahel preoccupa tutta l'Europa, come ribadito infine anche dalla ministra della Difesa spagnola Margarita Robles. "Se c'è qualcosa su cui tutti i ministri sono stati molto chiari è che l'unità che la Spagna e l'Europa hanno mostrato per aiutare l'Ucraina è l'unità che dobbiamo mostrare anche a sostegno dell'Africa", ha detto. "Credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che l'unità alla fine rende l'Unione europea uno strumento molto potente, uno strumento molto forte dal punto di vista geostrategico", ha concluso Robles. Presente alla riunione di Toledo anche il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto. "L'obiettivo è far tornare la pace in Europa, per questo dobbiamo perseguire due vie parallele: da un lato continuare ad aiutare l'Ucraina – e l'Italia lo ha fatto più di ogni altro Paese – e dall'altro cercare di costruire un tavolo di dialogo che riesca a costruire le condizioni per una pace giusta tra Ucraina e Russia", ha detto nel corso del suo intervento. "C'è preoccupazione perché ogni volta che si destabilizza un Paese africano – penso al Sahel, al Niger, al Gabon – aumenta l'insicurezza per l'Europa, con il rischio di insediamenti di terroristi, criminali e trafficanti di esseri umani e di armi. L'Unione europea deve diventare un protagonista politico per affrontare molti dei problemi che adesso non sembrano toccare i cittadini europei, ma che in breve tempo possono diventare decisivi", ha poi aggiunto. Secondo Crosetto, "quanto sta accadendo in Africa impone un impegno e un approccio diverso". "Sempre più urgente si rivela la necessità di costruire una politica comune, che favorisca una vera crescita economica, che costruisca percorsi democratici e le migliori condizioni affinché i popoli africani non debbano più scappare dalla povertà, dalle fame, dalle guerre. Su questi grandi obiettivi internazionali – ha poi concluso – come Europa dobbiamo imparare a muoverci tutti insieme. Occorrerà del tempo, ma un passo alla volta tutti questi obiettivi si possono raggiungere". (Beb)