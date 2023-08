Libia: presidente Menfi, necessario porre fine a fasi di transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi, ha affermato la volontà di porre fine a tutte le fasi di transizione nel Paese e di sostenere il lavoro del Comitato congiunto 6+6 per la preparazione delle leggi elettorali. Lo ha riferito il Consiglio presidenziale su Facebook. In un incontro con l’inviato speciale della Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, Menfi ha anche sottolineato l’importanza di ampliare la partecipazione e il dialogo di tutte le istituzioni interessate e le forze politiche libiche attive, in stretto coordinamento con la missione Onu nel Paese. Secondo quanto riferito dal Consiglio presidenziale, Bathily ha elogiato il “ruolo centrale” del Consiglio nel far convergere i punti di vista dei leader politici libici, la sua collaborazione con la missione Onu per “raggiungere la pace e la stabilità in tutto il Paese” e i passi “positivi” del lavoro del Comitato finanziario supremo per la gestione della spesa pubblica. (Lit)