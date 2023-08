Usa: nuovo incidente per il senatore McConnell, si blocca di nuovo mentre parla con i giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell, si è nuovamente bloccato per diversi secondi mentre parlava con alcuni giornalisti a Covington, in Kentucky, a seguito di una domanda sulla sua possibile ricandidatura alla camera alta del Congresso. Si tratta del secondo incidente di questo tipo per il senatore 81enne, che già lo scorso luglio si è bloccato nel mezzo di un discorso davanti alla stampa, a Washington. In quell’occasione, McConnell è rimasto immobile per 19 secondi prima di essere raggiunto da alcuni colleghi, andando via e poi tornando per affermare di sentirsi bene. Dopo l’episodio di oggi, un membro del suo staff si è avvicinando, per assicurarsi che il senatore avesse sentito la domanda. Prima dell’incidente, il senatore ha tenuto un discorso di circa 20 minuti, per poi raggiungere la stampa. (Was)