Lazio: Regione, al via le politiche di contrasto granchio blu (2)

- "Questo incontro - ha dichiarato l'assessore Righini - nasce con l'obiettivo di fare il punto sull'emergenza granchio blu prima dell'incontro di domani al Ministero con il sottosegretario La Pietra durante il quale porteremo delle proposte per arginare questa emergenza. Prima fra tutte è nostra intenzione chiedere l'autorizzazione della pesca a strascico, in via straordinaria e per pochi giorni, sotto le tre miglia. In questo modo sarà possibile fare un "censimento" della vera consistenza del problema. Il grido d'allarme che ci arriva ogni giorno dai pescatori, infatti, non ci può lasciare indifferenti anche perché il granchio blu sta mettendo a rischio la sopravvivenza di tante nostre eccellenze marine a partire dalla tellina". (segue) (Com)