Imprese: Mossa (Banca Generali), nessuna acquisizione sul tavolo, focus su piano

- A proposito di acquisizione "non ci sono operazioni straordinarie sul tavolo. Siamo tutti impegnati sugli obiettivi del nostro piano". Lo ha detto l'Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, rispondendo a margine della conferenza stampa di Banca Generali "Time to change", che si è tenuta oggi nella sede di piazza Tre Torri. In particolare, Mossa ha precisato che degli obiettivi "ne abbiamo sostanzialmente tre" e queste "sono in linea o sopra i target, in particolare la capacità di generare utile ricorrente è ben a di sopra del target che abbiamo dato, continuiamo a remunerare gli azionisti". L'Ad si è detto inoltre "fiducioso che nella seconda parte dell’anno avremo una accelerazione sui numeri". (Rem)