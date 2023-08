Giappone-Argentina: ministro Esteri Cafiero incontra rappresentanti imprese locali a Tokyo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'incontro hanno partecipato i rappresentanti di Toyota Motor Corporation, Mitsubishi Corporation, Itochu Corporation, Mitsui & Co., Ltd, Sumitomo Corporation, Toyota Tsusho Corporation, Keidanren, Sojitz Research Institute Ltd. Presenti anche membri della Banca interamericana di sviluppo (Idb), della Camera di commercio e industria giapponese, della Camera di Commercio e dell'Industria di Tokyo e dell'Organizzazione giapponese per il commercio estero (Jetro). Cafiero ha avuto poi un incontro di lavoro con l'omologo giapponese, Yoshimasa Hayashi, e con il ministro dell'Economia, commercio e industria, Nishimura Yasutoshi, con i quali "ha analizzato i principali temi dell'agenda comune e, in linea con quel che aveva parlato con il primo ministro Fumio Kishida, il ministro argentino ha ratificato l'interesse dell'Argentina ad aumentare le esportazioni di prodotti agroindustriali, ad aggiungere ulteriori progetti di investimento da parte di capitale giapponese e a rafforzare la cooperazione tecnologica". (Abu)