Legge Bilancio: Foti (Fd'I), la linea è non fare crollare i consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La parola d'ordine è realismo. Abbiamo indubbiamente uno scenario politico-economico che non poteva essere paventato mesi fa. La Germania è in una situazione più flettente della nostra, ma persino la macchina da guerra cinese è in rallentamento. Per quanto riguarda il nostro settore manifatturiero ha una corrispondenza di amorosi sensi con la Germania: se va in crisi quello tedesco, si riflette anche su quello italiano. Non bisogna scardinare i parametri, come è stato per i conti pubblici. Nella precedente legge di Bilancio dei 35 miliardi stanziati, ne sono stati destinati 23 per famiglie ed imprese. Andremo su questa linea, quella che non consente ai consumi di crollare". Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, a "Controcorrente", su Rete4. (Rin)