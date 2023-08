Algeria: presidente Tebboune presiede riunione strategica Consiglio di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha presieduto una riunione strategica dell'Alto consiglio di Sicurezza. L'incontro di oggi, riferisce la presidenza in un comunicato, è stato dedicato ad una valutazione approfondita della situazione generale del Paese, in un periodo dalle molteplici sfide. La riunione si è tenuta all'indomani della presentazione di una proposta di mediazione algerina per la crisi in corso in Niger. (Ala)