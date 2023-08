Milano: auto abbatte palo e si ribalta, coinvolto ciclista - Foto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in grave condizioni il ciclista coinvolto in un incidente con un’automobile questa mattina in corso XXII Marzo a Milano. Secondo quanto appreso da una prima ricostruzione, l’auto ha urtato contro un palo e si è ribaltata. Il palo abbattuto si è riversato sul ciclista, coinvolgendolo nell'incidente, dove ancora adesso si trova incastrato. Immediato l’arrivo dei soccorsi, sul posto i vigili del fuoco. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)