Slovacchia: presidente Caputova lieta della candidatura di Korcok alle elezioni presidenziali

- La presidente slovacca, Zuzana Caputova, ha accolto positivamente l’annuncio dell’ex ministro degli Esteri Ivan Korcok di candidarsi alle elezioni presidenziali della primavera del 2024. Lo ha dichiarato ai giornalisti da Magdeburgo, in Germania. Il capo dello Stato, che ha deciso di non candidarsi per un secondo mandato, ha detto di sperare che altri candidati democratici si facciano avanti. “Coloro che vogliono mantenere la pace, la sicurezza, lo Stato di diritto in Europa e in Slovacchia”, ha spiegato Caputova. Di Korcok ha detto che lo considera "una persona vicina ai (suoi) valori”. (Vap)