Russia: attivista condannata a sei anni di reclusione per diffusione false notizie su esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista russa Olga Smirnova, membro del movimento Resistenza pacifica, è stata condannata a sei anni di reclusione in una colonia penale con l’accusa di aver diffuso false notizie sulle azioni dell’esercito russo in Ucraina. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ria Novosti”. L’attivista è stata inoltre interdetta dalla pubblicazione su siti web per un periodo di tre anni. Secondo quanto stabilito dal tribunale, lo scorso anno Smirnova ha pubblicato su un social media “deliberatamente false notizie sulle azioni delle forze armate della Federazione Russa”. L’attivista era stata arrestata nel mese di maggio del 2022. (Rum)