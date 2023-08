Roma: Regione Lazio, aggressione don Coluccia, contro criminalità reazione sarà ancora più decisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento al gravissimo episodio occorso a don Antonio Coluccia, a cui va tutta la solidarietà e vicinanza dell’Amministrazione, la Regione Lazio "ribadisce di essere in prima linea nel contrasto all’ illegalità in quelle zone della Capitale, come Tor Bella Monaca e San Basilio, dove più è forte la presenza di sacche di criminalità e dove è più evidente il disagio sociale". "La tutela della sicurezza e la lotta all’illegalità nei quartieri - aggiunge la nota - rappresentano sfide complesse e multiformi. I fenomeni di criminalità influenzano negativamente la qualità della vita dei residenti, l'economia locale e il tessuto sociale". (segue) (Com)