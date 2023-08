Lavoro: ministero, presentato nuovo Sistema informativo per inclusione sociale e lavorativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma consentirà l'interoperabilità di tutte le infrastrutture digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro, previsti dall'articolo 1 del decreto n.48 del 2023. L'obiettivo del Siisl è dare piena attuazione alla riforma, consentendo l'attivazione di percorsi personalizzati per i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) e in futuro dell'Assegno di inclusione (Adi). Il portale punta a coinvolgere e far comunicare i richiedenti, anche tramite Patronato o Caf, gli Enti formatori e le Agenzie per il lavoro. Oltre ad accedere a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dai percorsi personalizzati per le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, attraverso il Siisl è possibile visionare e manifestare interesse per offerte di lavoro, corsi di formazione e tirocini, progetti utili per la collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro. Sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e su quello dell'Inps, i cittadini potranno consultare le faq per le nuove misure e ricevere assistenza tramite il servizio Urp online del Ministero sul quale è stato attivato un chat bot per supportare gli utenti in tempo reale. Attivo anche il Contact Center dell'Inps al numero 803164. (Com)