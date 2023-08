Governo: Calderone-Bellucci-Durigon, solidarietà a Meloni per vili minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vogliamo esprimere la nostra solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le vili minacce giunte via social alla vigilia del suo viaggio a Caivano. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, il viceministro Maria Teresa Bellucci e il sottosegretario Claudio Durigon in una nota congiunta. “Nel condannare fermamente questo clima, confermiamo l’impegno a portare avanti il programma di governo in materia di lavoro senza esitazioni, convinti che la strada intrapresa sia quella migliore per il futuro dell’Italia”, aggiungono. (Com)