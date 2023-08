© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Jobs act è il feticcio di una certa sinistra, che non ha mai accettato l'idea di un approccio riformista al mercato del lavoro. Che, come ricorda il professor Fortis, ha prodotto risposte. “Col referendum Schlein 'corbynizza' il Pd. Ennesima mutazione". Lo scrive su X (ex Twitter) il presidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato, Enrico Borghi. (Rin)