Cultura: Banca Generali, concluso il progetto "Time to change", fotografa gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030

Da Milano a Tel Aviv, dal riciclo degli pneumatici fuori uso alla cooperazione socio-economica per la pace tra i popoli. Con l'ultimo scatto presso l'organizzazione non governativa Peres Center for Peace è giunto al termine il progetto BG4SDGs - Time to Change, ideato da Banca Generali e curato dal fotografo di moda e reportage sociali - Stefano Guindani - volto a rappresentare le sfide dei 17 obiettivi dell'Agenda Onu al 2030. A due anni dalla presentazione (settembre 2021), dopo la ricerca svolta alle diverse latitudini del globo attraverso la lente della sostenibilità raccontata mese dopo mese nei singoli target, Bg4Sdg's - Time to Change - alza il velo sul risultato di questo viaggio in un percorso di comunicazione che mira a coinvolgere, informare e sensibilizzare il pubblico sugli obiettivi dell'Agenda, evidenziando le criticità di determinati target ambientali, così come leopportunità grazie all'innovazione e alle capacità dell'uomo di superarne gli ostacoli. E nei prossimi mesi il progetto si evolve dando vita a nuove iniziative sociali a favore della comunità. La serie di scatti prodotta da Guindani in giro per il mondo parte dall'esame del documento "Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" siglato dalle Nazioni Unite a Parigi nel 2015. Ad affiancarlo un accompagnatore d'eccezione come l'antropologo internazionale Alberto Salza che lo ha guidato nell'interpretazione dei singoli traguardi, ricercando un approccio nuovo che sapesse non solo raffigurare ed esprimere le urgenze e i ritardi degli obiettivi più universali, ma anche riconoscere le eccellenze in grado di rispondere con esaustività a queste sfide.