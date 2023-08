Cultura: Banca Generali, concluso il progetto "Time to change", fotografa gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il racconto del percorso ha ispirato anche un docufilm in collaborazione con Rai Cinema (disponibile dalle prossime settimane sulla piattaforma Rai Play) con la regia di Emanuele Imbucel e narrato dall'attrice Rocio Muñoz Morales, che verrà presentato in anteprima durante il Festival del Cinema di Venezia martedì 5 settembre presso le Procuratie Vecchie, sede della Fondazione del Gruppo Generall, The Human Safety Not. A quest'ultima sarà destinata la raccolta fondi dal libro e dalle donazioni legate all'acquisto delle cartoline digitali dal sito https://shop.spaitalia.com/ di Stefano Guindani, a favore del Progetto Esir e Aula 162 con la Croce Rossa per la formazione e inserimento lavorativo del rifugiati. Dallo stesso portale sarà possibile acquistare cartoline digitali, il libro o le fotografie originali in versione digitale limitata ed esclusiva con abbinata una copia cartacea numerata. A partire dal 2024 Bg4Sdg's diventerà anche una piattaforma di contenuti di approfondimento sulle tematiche Esg (podcast e talk digitali), passando dai canali social della banca ed entrando in innovativi percorsi didattici delle scuole anche grazie alla collaborazione con primarie associazioni. (segue) (Com)