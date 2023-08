Cultura: Banca Generali, concluso il progetto "Time to change", fotografa gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attenzione di Banca Generali per la sostenibilità si inserisce nel percorso di impegno e responsabilità sociale Gruppo Generali che ha visto crescere progressivamente obiettivi e ambizioni allargando l'ambito di intervento. A metà del piano industriale 2022-2024 la banca ha evidenziato una crescita da 6,5 miliardi di masse Esg di fine 2021 (pari al 14,6 per cento delle soluzioni gestite) al 14,1 miliardi al termine del primo semestre 2023, pari al 33,7 per cento del gestito totale. Per fine 2024 si conferma l'obiettivo del 40 per cento di prodotti ESG (fondi e wrappers) sul totale delle soluzioni gestite complessive. L'obiettivo triennale volto a una maggiore formazione e coinvolgimento delle persone verso le tematiche Esg, vede la banca a pieno ritmo avendo già coinvolto il 71 per cento dei propri dipendenti in attività formative dedicate (target 70 per cento al 2024) con il 30 per cento della rete già padrona di un bagaglio di conoscenze approfondite in ambito Esg (target al 50 per cento). L'impegno della banca nella trasparenza di governance ed engagement verso gli stakeholders ha visto aumentare i rating dalle principali agenzie incaricate sui livelli di best practices del settore (Msci score A da BBB del 2022, Standard Ethics EE+ al massimi in Italia, Moodys 62/100), dove si segnala l'ultima revisione dall'agenzia di rating ESG di Morningstar Sustainalytics che ha recentemente migliorato ulteriormente il giudizio a 7,8 punti "Negligible Risk", confermando il posizionamento di BG che ormai da due anni resta prima nel settore Asset Manager & Custody Services su circa 400 operatori globali. (segue) (Com)