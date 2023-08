Cultura: Banca Generali, concluso il progetto "Time to change", fotografa gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impegno della banca nella sostenibilità- - commenta l'amministratore delegato e direttore denerale di Banca Generali, Gian Maria Mossa - va oltre le dinamiche d'offerta e il ruolo di custode per la protezione dei patrimoni che ci caratterizza e si adopera sempre di più per tradursi in un impatto a favore dell'intera comunità. Siamo convinti che conoscenza e sensibilizzazione siano passaggi imprescindibili per muoversi in questa direzione. Dobbiamo tutti adoperarci per avviare un circolo virtuoso in cui i principi sanciti dall'Onu diventino un elemento importante nelle scelte strategiche ma anche nel day by day. In questo senso siamo orgogliosi di aver dato vita a un progetto come Bg4Sdg's Time to Change in grado di sensibilizzare le persone verso le importanti sfide dell'Agenda 2030 dando vita anche a iniziative costruttive di formazione e beneficenza. Ringrazio Stefano e tutti quanti hanno contribuito al racconto di questo viaggio inclusivo su tre dimensioni: economica, sociale ed ecologica, in cui ogni scatto ci ricorda come ciascuno di noi sia testimone e responsabile di una sfida fatta di scelte e indirizzi che possono contribuire a questo percorso". (segue) (Com)