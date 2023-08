Algeria-Spagna: ministro Esteri Attaf, relazioni dei due Paesi rimangono in “sospeso”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra l’Algeria e la Spagna rimangono in “sospeso” e non sembrano risolversi rapidamente, con una situazione che rimane invariata. Lo ha dichiarato ieri in una conferenza stampa il ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf. Le relazioni politiche tra Spagna e Algeria sono congelate da quando quest'ultima ha richiamato il suo ambasciatore nel Paese iberico, in seguito alla decisione di Madrid di riconoscere la legittimità dell’occupazione marocchina nel Sahara occidentale, che Algeri ha interpretato come una “storica abdicazione di responsabilità”. Da allora, le interazioni politiche ed economiche tra i due Paesi sono state notevolmente compromesse, con conseguenze rilevanti. Ciononostante, sembra che Algeri stia aspettando la formazione del governo spagnolo dopo le recenti elezioni legislative, prima di modificare le sue relazioni con Madrid. (segue) (Ala)