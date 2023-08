Algeria-Spagna: ministro Esteri Attaf, relazioni dei due Paesi rimangono in “sospeso” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi politica tra Algeria e Spagna ha avuto ripercussioni sulle comunicazioni politiche, ha interrotto la cooperazione bilaterale nella lotta alla migrazione e ha portato l'Algeria a interrompere il rilascio delle autorizzazioni consolari per il rimpatrio dei migranti. Il posto dell'ambasciatore di Spagna ad Algeri rimane quindi vacante. Infine, da giugno 2022, le esportazioni spagnole verso l'Algeria sono diminuite di oltre il 90 per cento, secondo i recenti dati dell'Istituto spagnolo per il commercio estero (Icex). (Ala)