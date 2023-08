Piemonte: Cirio su Euro 5, possibilità rivalutazione misure da parte del governo è estremamente importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come è noto, la Regione Piemonte sul blocco degli Euro 5 si è trovata costretta ad attuare una scelta figlia di una procedura di infrazione Europea. Però, il governo italiano nel Consiglio dei ministri di lunedì scorso ha aperto alla possibilità di rivalutare le misure messe in campo e di procedere ad una analisi tecnica che prenda in considerazione l’impatto effettivo misure alternative al blocco dei veicoli diesel Euro 5. Si tratta di un passaggio di estrema importanza perché ci dà la possibilità di mettere sul tavolo e di valorizzare tutte le misure messe in campo dal 2021 ad oggi che, allora, non erano né conosciute né tanto meno previste. Lo hanno affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l’assessore all’Ambiente Matteo Marnati. “Ad esempio in questi due anni sono stati rottamati 704 autobus inquinanti e la quota di emissioni è stata ridotta notevolmente grazie agli interventi del bonus 110 per cento - hanno continuato Cirio e Marnati -. (segue) (Rpi)