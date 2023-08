Abruzzo: approvata convenzione per acquisizione tramite Anas di infrastrutture viarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese, nel corso della riunione di questa sera, su proposta dell'assessore con delega allo Sviluppo economico, Daniele D'Amario, ha autorizzato la spesa di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2023 e 2024 al fine di consentire il completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione al patrimonio statale e alla successiva gestione, tramite la società Anas Spa, delle infrastrutture viarie di collegamento autostradale di competenza della regione Abruzzo. Nello specifico, viene approvato lo schema di convenzione tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la regione Abruzzo ed il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti Pescara. Al tempo stesso, viene deliberata la presa d'atto del programma di attuazione delle finalità previste dalla legge n.197 del 2022, approvato dal Collegio dei liquidatori del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara. (Gru)