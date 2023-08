Cipro: arrestate altre sette persone per scontri a Chlorakas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre sette persone sono state arrestate dalle autorità di Cipro per gli scontri avvenuti domenica e lunedì scorsi a Chlorakas, nel distretto di Paphos, tra greco-ciprioti e migranti siriani. Lo riporta il quotidiano “Cyprus Mail”. Lunedì, circa 500 migranti siriani residenti a Chlorakas avevano organizzato una manifestazione pacifica a seguito di un attacco a sfondo razziale avvenuto contro di loro il giorno precedente. Un gruppo di cittadini greco-ciprioti ha tuttavia interrotto la manifestazione cantando cori razzisti e attaccando i migranti, costringendo la polizia a intervenire. Durante gli scontri, sono state distrutte alcune vetrine di negozi e date alle fiamme delle automobili. A seguito di quanto accaduto, la polizia aveva arrestato 21 persone e 16 di esse sono poi state trattenute in custodia cautelare. Per evitare nuovi episodi di violenza, la polizia ha aumentato la sua presenza nella zona. Secondo il quotidiano “Cyprus Mail”, si ritiene che le azioni razziste a Chlorakas siano state istigate dal partito di estrema destra Fronte popolare nazionale (Elam). Le autorità locali hanno riferito, dopo alcuni accertamenti, che dei 221 migranti registrati in un complesso di appartamenti a Chlorakas, tutti risiedono legalmente nel territorio eccetto due.(Gra)