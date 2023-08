© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le vili minacce ricevute. È inaccettabile che ci sia ancora chi semina violenza; non può né deve essere legittimato il diritto all’odio. Un abbraccio a Giorgia, sono convinto che il suo grande impegno non verrà scalfito da niente". Lo afferma, in una nota, il segretario di presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi.(Com)