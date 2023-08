Cinema: Marti (Lega), asset strategico per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cinema rappresenta un asset strategico per il nostro Paese e, proprio per questo, governo e Parlamento lavorano in sinergia a sostegno dell'intero comparto. Così il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama, a margine dell'inaugurazione della "Mostra internazionale d'arte cinematografica" della Biennale di Venezia. “I numerosi artisti e film in concorso in questa 80ma edizione sono la prova concreta della vivacità del settore e della indiscussa qualità riconosciuta a Venezia e all'Italia a livello internazionale. È importante continuare a valorizzare l'indotto che creano le produzioni. l film girati nelle nostre regioni, da Nord a Sud, hanno sempre dato prestigio alla creatività e al lavoro delle maestranze locali aumentando, di conseguenza, l'attrattività dei territori. L'impegno della Lega e di questo esecutivo di centrodestra, a supporto della filiera e per nuovi orizzonti di crescita, c'è e ci sarà sempre", aggiunge Marti. (Rin)