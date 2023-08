Gabon: Casa Bianca, seriamente preoccupati, sosteniamo aspirazioni democratiche dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono seriamente preoccupati per la situazione in Gabon, dove un gruppo di militari ha annunciato la deposizione del presidente Ali Bongo Ondimba. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “La situazione è seriamente preoccupante: noi continueremo a sostenere le popolazione della regione, i cittadini del Gabon e le loro aspirazioni per una governance democratica”, ha detto, aggiungendo che Washington continuerà a monitorare la situazione. (Was)