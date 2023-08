© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piena solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, destinataria di ignobili minacce via social". Così in una nota il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli. "Queste vili aggressioni non fermeranno l'opera di risanamento del Paese intrapresa dall'esecutivo", conclude Morelli. (Rin)