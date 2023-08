Maltempo: Barcaiuolo (Fd'I), firma ordinanza Figliuolo pone parola fine a polemiche sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il commissario straordinario Figliuolo e il governo che promette e mantiene: questa mattina (mercoledì 30 agosto) il commissario ha proceduto al finanziamento e a porre le indicazioni per ottenere le somme richieste dagli enti locali per gli interventi realizzati e da ultimare in regime di somma urgenza per far fronte all'emergenza provocata dall'alluvione di maggio: spese quantificate in 289 milioni di euro. Di questa somma, 5 milioni di euro sono destinati alla nostra provincia di Modena, a causa di frane, smottamenti e piene che hanno messo a dura prova il nostro territorio, dalla Bassa all'Appennino". Lo afferma il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale dell'Emilia-Romagna di Fratelli d'Italia, che aggiunge: "Mentre le opposizioni, dagli altari delle Feste dell'Unità, gettano fango e maldicenza sull'operato della maggioranza, il governo centrale sblocca la prima tranche di fondi per i lavori più urgenti e infrastrutturali. La sinistra tutta e in particolare la segretaria Schlein farebbero bene a chiedersi se la stessa regione Emilia-Romagna abbia fatto a sufficienza per i suoi territori, oltre la rabbia per il mancato accordo sul nome del commissario. La sinistra ha perso tempo a chiedere l'ennesime poltrone. Nonostante l'inerzia della Regione a guida Partito democratico, il governo continua a essere accanto alla nostra Regione".(Rin)