Roma: Tor Bella Monaca, aggressione a don Coluccia alza allerta, minisindaco scrive a governo

- L’aggressione a don Antonio Coluccia avvenuta ieri sera nei pressi del civico 38 di via dell’Archeologia a Tor Bella Monaca di Roma, sembra aver avuto un effetto contrario a quello sperato da chi ha progettato e da chi ha messo in pratica il gesto. La procura di Roma che coordina le indagini, oltre a contestare il reato di tentato omicidio al 28enne che, alla guida di uno scooter, ha tentato di investire il sacerdote “anti-spacciatori”, non esclude che il giovane, tra l’altro ferito a un braccio da un colpo di pistola esploso da un agente della scorta, sia in realtà un esecutore. Gli inquirenti, quindi, ipotizzano vi siano dei mandanti. Se l’aggressione fosse stata finalizzata a intimidire il sacerdote, e le istituzioni, nel tentativo di liberare il campo ai clan dello spaccio, l’obiettivo sarebbe stato tutt’altro che raggiunto. La reazione della società civile è stata compatta e completamente solidale con don Coluccia il quale al Tg1 ha detto di aver avuto paura quando ha visto lo scooterone che accelerava. (segue) (Rer)