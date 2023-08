Roma: Tor Bella Monaca, aggressione a don Coluccia alza allerta, minisindaco scrive a governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho pensato che mi colpisse. A salvarmi è stato l’operatore della scorta che mi ha spostato. Non avevo mai visto l’aggressore, nelle piazze di spaccio hanno un servizio di controllo” con scooter o monopattini “e certamente non mettono il casco. Questo aveva il casco”. Don Coluccia ha agiunto che a “Tor Bella Monaca già abbiamo dato fastidio quando abbiamo fatto la fiaccolata della legalità. Quando arrivano le autorità, gli onorevoli, arrivano coloro che hanno gli strumenti per cambiare un territorio; chiaramente questo non è piaciuto”. Sul gesto di ieri don Coluccia ha anche detto che si è trattato di “un'intimidazione. Forse pensavano di togliermi dalla faccia della terra, ma continuerò ancora” con l’impegno “in maniera più forte perché ci sono persone che hanno bisogno di queste presenze”. Sembrano buone le condizioni di salute sia dell’agente ferito che dello stesso aggressore, raggiunto da un colpo di pistola al braccio. Ma mentre si aspetta di conoscere l’esito delle indagini, l’episodio ha acceso nuovamente un faro sul “quartiere difficile di Roma” considerato uno dei maggiori centri di spaccio d’Europa. (segue) (Rer)