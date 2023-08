Roma: Tor Bella Monaca, aggressione a don Coluccia alza allerta, minisindaco scrive a governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i messaggi di solidarietà c’è anche chi ha lanciato l’allarme. Nicola Franco, presidente del Municipio Roma VI che governa le Torri, ha scritto al governo per segnalare, con i numeri, la necessità di intervenire in maniera decisa. "Negli anni Novanta – ha detto -, quando fu inaugurata, la stazione dei carabinieri di Tor Bella Monaca aveva 53 uomini, oggi, trenta anni dopo, ne ha 28. Possiamo fare anche tutte le manifestazioni che vogliamo, possiamo tenere accesi i riflettori anche con la stampa, ma se poi manca la presenza fisica degli uomini, dei mezzi e di tutto il resto, è impossibile" garantire la sicurezza "perché io non posso andare a combattere 14 clan mafiosi che sono presenti su questo territorio con una bandiera bianca. Sto scrivendo una lettera ai ministri Crosetto e Piantedosi e anche alla premier Meloni perché qui servono uomini e mezzi. Ognuno deve fare la sua parte. Noi siamo in prima linea e ci mettiamo la faccia. Non è possibile pensare che Tor Bella Monaca è come Trieste-Parioli o Esquilino, qui ci vuole un'attenzione maggiore". (Rer)