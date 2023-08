Carburanti: Fegica-Figisc, prezzi aumentano e cartello inutile non li fa scendere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo agosto i prezzi di benzina e gasolio sono aumentati (in media aritmetica tra le regioni) tra i 4 della benzina e i 9 centesimi al litro del gasolio, corrispondenti circa all’intervenuto aumento nello stesso lasso di tempo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. “Ma se la funzione del cartello – secondo quanto affermato dal governo – doveva essere quella di ‘far abbassare i prezzi’, l’aumento si rivela sia una palmare dimostrazione della sua evidente inutilità per il consumatore, sia, per contro, una conferma dei timori espressi dall’Antitrust che la diffusione del dato del prezzo medio – citazione testuale - può “determinare effetti negativi, facilitando la convergenza degli operatori su politiche di prezzo sostanzialmente allineate intorno a un comune indicatore di riferimento”. Lo riferisce una nota congiunta di Fegica e Figisc Confcommercio. Sulla questione del cartello dei prezzi medi dei carburanti, il Consiglio di Stato ha invitato il Tar del Lazio ad una “sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito del ricorso” (a suo tempo presentato da Fegica e Figisc Confcommercio avverso al provvedimento governativo dell’obbligo di esposizione dell’ulteriore cartello) in quanto le questioni di legittimità costituzionale prospettate dai ricorrenti “meritano l’approfondimento tipico della fase di merito” e la “necessità di valutare in profondità l’adeguatezza della misura” (anche con riferimento a rilievi di legittimità costituzionale proposti). (segue) (Rin)