Carburanti: Fegica-Figisc, prezzi aumentano e cartello inutile non li fa scendere (2)

- Le organizzazioni di categoria dei gestori – prosegue la nota – evidenziano come la vicenda sia ancora sotto esame e che l’intero provvedimento, a tutti gli effetti operativo dall’inizio di agosto, si fondi su profili giuridici tutt’altro che scontati, specie in relazione alle sanzioni più penalizzanti. La tensione sui prezzi e le vere cause del loro aumento – secondo le organizzazioni dei gestori – necessitano di interventi organici, anche, se compatibili, di ordine fiscale, non certamente di una banale “caccia alle streghe” che diffonde l’idea che i prezzi aumentino, ancora una volta, a causa dei “solit” benzinai mariuoli. Per inciso, i prezzi superiori alla media nel mese di agosto sono solo il 3,4 per cento di tutti i prezzi self praticati dai punti vendita. E, a proposito delle intense attività degli Organi di controllo svolti nelle ultime settimane nella rete distributiva – concludono Fegica e Figisc Confcommercio -, si investe molta attività degli organi di controllo sui prezzi (rarissime eccezioni) che risultano eccezionalmente elevati (e dai quali i consumatori si tengono lontani), mentre vi sono ampie zone “grigie” di mancata comunicazione dei prezzi, così come prezzi inusualmente bassi e difficilmente compatibili con la sostenibilità di tutti i costi ed imposte che gravano mediamente sul carburante: questa la direzione verso cui sarebbe assai più utile indirizzare l’investigazione. (Rin)