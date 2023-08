Governo: Foti (Fd'I), esecutivo Meloni non si piega alle intimidazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi vuole che a Caivano non cambi nulla, minaccia ed insulta il presidente Meloni che vuole quei territori liberi dalla malavita. Le intimidazioni social che sta ricevendo infatti alla vigilia della sua visita a Caivano sono semplicemente vergognose, ma non raccoglieranno alcun obiettivo". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Il presidente del Consiglio, con la sua presenza, vuole garantire che lo Stato c'è e farà tutto il possibile per bonificare una zona lasciata allo spaccio, delinquenza e al degrado da anni. Il problema Caivano non nasce oggi. Cosa hanno fatto i Governi con la partecipazione delle sinistre per combattere l'illegalità e la violenza in quelle zone? Ora c'è un Governo che prende di petto la questione e che non si piega alle minacce, soprattutto quando dietro alle stesse vi è la pretesa di continuare a percepire il reddito di cittadinanza".(Rin)