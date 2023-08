Viterbo: rapina in macelleria a Nepi finisce a coltellate, ferito vittima e malvivente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha tentato di rapinare un macellaio ed è finita a coltellate. Ieri sera all’orario di chiusura, un 29enne pregiudicato di Civita Castellana è entrato in una macelleria di Nepi e, dopo aver impugnato un coltello, ha minacciato il commerciante per farsi consegnare il contenuto della cassa. Quello impugnato dal malvivente, però, non era l’unico coltello nella macelleria, ed infatti il macellaio ne ha impugnato un altro e ha reagito all’aggressione. I due si sono feriti a vicenda e il rapinatore è scappato mentre il macellaio lanciava l’allarme. Mentre la vittima veniva soccorsa i carabinieri di Civita Castellana hanno iniziato le indagini arrivando in poco tempo al rapinatore che è stato individuato arrestato ma, date le ferite riportate, è stato trasportato d’urgenza a Roma dove è piantonato. Ricoverato anche il macellaio.(Rer)