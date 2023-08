Venezia: Comune rinnova accordi collaborazione tecnico-scientifica per prevenire dai rischi ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta comunale di Venezia ha rinnovato nell'ultima seduta diversi accordi di collaborazione tecnico-scientifica tra il Comune e il Centro previsione e segnalazione maree, Cnr-Ismar e con Cnr-Isac. "Il Centro maree del Comune di Venezia si conferma centro d'eccellenza e all'avanguardia per gli studi e la condivisione dei dati sulla laguna e più in generale sulle previsioni meteomarine - ha commentato l'assessore alla Protezione civile, Andrea Tomaello -. Il rinnovo di questi accordi permette infatti di lavorare con sempre più precisione sui rischi del clima e dei fattori ambientali portando anche a livello nazionale le esperienze e gli studi sull'area lagunare. Un grazie a tutti i tecnici del Centro maree per la loro estrema professionalità". (Rev)