Sahel: ministra spagnola Robles, situazione preoccupa Ue, manteniamo unità

- La situazione nel Sahel è di grande preoccupazione per tutta Europa. Lo ha detto la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, nel corso della conferenza a conclusione della riunione informale dei ministri della Difesa europei a Toledo. "La situazione nel Sahel è di grande preoccupazione per tutti noi e se c'è qualcosa su cui tutti i ministri sono stati molto chiari è che l'unità che la Spagna e l'Europa hanno mostrato per aiutare l'Ucraina è l'unità che dobbiamo mostrare anche a sostegno dell'Africa", ha detto. "Credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che l'unità alla fine rende l'Unione europea uno strumento molto potente, uno strumento molto forte dal punto di vista geostrategico", ha concluso Robles. (Spm)