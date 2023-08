Usa: il senatore Joe Manchin valuta la candidatura per il 2024, possibile grattacapo per Biden e Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Joe Manchin, politico della Virginia occidentale che negli ultimi anni si è ritagliato un ruolo sempre più rilevante a Washington e che spesso si è fatto notare su posizioni in aperto contrasto con la linea del suo partito, potrebbe essere la grande sorpresa delle elezioni presidenziali del 2024. Insieme alla figlia Heather, infatti, ha discusso negli ultimi giorni con diversi importanti donatori del finanziamento di una nuova piattaforma tesa a promuovere le politiche e i candidati centristi in contrasto con le agende dei democratici e dei repubblicani. In un'intervista con il “Wall Street Journal”, Heather Manchin ha spiegato che il progetto si chiamerà Americans Together, che la piattaforma è stata già registrata come organizzazione no profit di natura politica, e che le assunzioni inizieranno già nelle prossime settimane. La donna ha spiegato che sarà lei a guidare la struttura, che non è legata al futuro politico del padre. La notizia, in ogni caso, è arrivata proprio in un momento in cui il senatore della Virginia occidentale sta prendendo in considerazione diverse opzioni relativamente al suo futuro politico, e tra queste vi è anche una possibile candidatura alla Casa Bianca da indipendente, nel 2024. Manchin attualmente occupa un seggio all’interno di uno Stato tradizionalmente repubblicano, e molti osservatori concordano sul fatto che sia l’unico democratico in grado di mantenere quel seggio. Più volte, però, il senatore ha ventilato l’ipotesi di lasciare il Partito democratico, lamentando frustrazione e discordanza di opinioni con entrambi gli schieramenti politici. (segue) (Was)