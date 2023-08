Usa: il senatore Joe Manchin valuta la candidatura per il 2024, possibile grattacapo per Biden e Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime settimane, durante una intervista radiofonica, Manchin non ha chiuso la porta all’eventualità di una candidatura per il 2024. In quell’occasione, ha affermato che tanto i democratici quanto i repubblicani stanno “peggiorando sempre di più: in questo momento non mi sento di accettare nessuna delle due proposte". Il senatore è stato anche visto più volte ad eventi organizzati da No Labels, organizzazione politica di stampo centrista che negli ultimi mesi ha cercato di rappresentare un'alternativa ad un sempre più probabile secondo round tra il presidente Joe Biden e il suo predecessore, Donald Trump. Fonti anonime hanno anche riferito al “Wall Street Journal” che, durante gli incontri con i donatori insieme alla figlia, Manchin ha presentato diverse possibilità relativamente al suo futuro in politica, includendo tra queste anche una possibile candidatura alla Casa Bianca. (segue) (Was)