Usa: il senatore Joe Manchin valuta la candidatura per il 2024, possibile grattacapo per Biden e Trump (3)

- Una candidatura di Manchin, sebbene complicata, avrebbe comunque la possibilità di riunire i voti dei moderati che non vedono Biden e Trump come alternative plausibili per il futuro del Paese. Il senatore della Virginia occidentale si è scontrato più volte con l’amministrazione attualmente in carica. Nonostante sia un democratico, Manchin è membro della National Rifle Association (Nra), organizzazione che agisce a sostegno dei detentori di armi da fuoco, e più volte ha espresso posizioni conservatrici su diversi temi cari al partito di Joe Biden, come l’aborto. Il senatore si è anche espresso a più riprese contro l’aumento della tassazione alle imprese e alle fasce di reddito più alte della popolazione, combattendo per abbassare il livello dei sussidi di disoccupazione e per sostenere lo sviluppo di progetti legati agli idrocarburi. Allo stesso tempo, Manchin può rappresentare una alternativa più moderata a Donald Trump, oltre a non essere gravato dai problemi legali che continuano ad affliggere l’ex presidente. (Was)