Migranti: Majorino, Salvini fuori da cabina di regia, Governo è allo sbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il governo sull'immigrazione è allo sbando. Ora apprendiamo che il Ministro Salvini intende restare fuori dalla cabina di regia sull’ immigrazione forse offeso dal ruolo di coordinamento del Sottosegretario Mantovano. Non ci sono parole. Vere e proprie ridicole diatribe di potere quando invece vi è da affrontare un tema molto serio". Lo afferma in una nota Pierfrancesco Majorino, responsabile nazionale della segreteria del Partito Democratico sulle politiche migratorie riguardo la decisione del Ministro Salvini di restare fuori dalla cabina di regia sull’immigrazione. "Il Governo convochi immediatamente i sindaci per elaborare insieme a chi è impegnato sul campo quotidianamente un piano nazionale per l’accoglienza che, a oggi, manca in modo che si esca una volta per tutte da logiche emergenziali che a nulla servono”, conclude. (Com)