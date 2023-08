Governo: Rauti, vicinanza a Meloni per vili minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La puntualità e la verifica delle fonti sono una delle specialità di Agenzia Nova che ci accompagna da un ventennio" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "Cara presidente, cara Giorgia, ti esprimo tutta la mia più affettuosa vicinanza per le vili minacce ricevute che sono sicura non ti fermeranno. Il linguaggio della violenza deve sempre essere condannato con fermezza. È inammissibile questo clima di odio crescente. Andiamo avanti, insieme, senza paura!". Lo scrive su X (ex Twitter) il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti. (Rin)