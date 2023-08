Governo: “Politico”, Meloni ha compiuto una correzione di rotta sul tema migratorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha compiuto una “correzione di rotta” per quanto riguarda la politica migratoria. E’ quanto ha sostenuto il portale di informazione “Politico”. Se all’opposizione Meloni ha insistentemente messo in guardia contro il rischio di sostituzione degli italiani da parte di minoranze etniche e ha promesso un blocco navale per fermare i migranti, da premier presiede invece un governo che ha approvato norme che potrebbero consentire l’arrivo di 1,5 milioni di immigrati attraverso i canali legali, oltre a fare i conti con un sensibile aumento degli sbarchi di irregolari. “Politico” evidenzia che l’Italia è “economicamente stagnante e in declino demografico”, ragion per cui il Paese ha bisogno di lavoratori stranieri qualificati. Stando al decreto flussi approvato dal Consiglio dei ministri, per il triennio 2023-25 si prevedono complessivamente 452 mila ingressi a fronte di un fabbisogno rilevato di 833 mila unità. “Facciamo al governo quello che sostenevamo già prima: non esiste un Paese che può fare a meno di una quantità moderata di migranti, che però deve essere contenuta, sostenibile e governata”, ha dichiarato a “Politico” l’eurodeputato Nicola Procaccini, copresidente del Gruppo dei conservatori e riformisti europei (Ecr), cui appartiene Fratelli d’Italia (Fd’I). (Beb)