Libia: presto sblocco fondi bilancio per spese operative e progetti di sviluppo

- Il Comitato finanziario supremo per la gestione della spesa pubblica della Libia ha annunciato che verranno sborsate a breve le somme per i capitoli tre (spese operative) e quattro (progetti di sviluppo) del bilancio. In un comunicato stampa, l’organismo libico ha auspicato il raggiungimento di “una equa distribuzione delle risorse finanziarie” in Libia, accogliendo con favore il recente annuncio sulla riunificazione della Banca centrale come “un passo positivo”. Vale la pena ricordare che il budget del Governo di unità nazionale di Tripoli (Gun) non è mai stato approvato dalla Camera dei rappresentanti che si riunisce a Bengasi. Per ovviare a questo dilemma è in vigore un esercizio provvisorio mensile, che consente cioè di spendere ogni mese fino a un dodicesimo di quanto previsto nel bilancio dell'anno precedente. In base all’ultimo bilancio disponibile (2022), la spesa mensile del Gun non dovrebbe essere superiore a 7,16 miliardi di dinari, equivalenti a poco più di 1,36 miliardi di euro. Fonti libiche di “Agenzia Nova” riferiscono che il Gun prende in considerazione un bilancio di circa 100 miliardi di dinari, pari a 19 miliardi di euro, per una spesa mensile di 1,58 miliardi di euro. Le ingenti quantità di denaro che la Libia ottiene dalla vendita degli idrocarburi (petrolio, gas condensati) finiscono nei conti della Libya Foreign Bank, posseduta al 100 per cento dalla Banca centrale. Questi fondi vengono poi spesi attraverso quattro capitoli di bilancio - stipendi, sovvenzioni, spese operative e progetti di sviluppo - che teoricamente dovrebbero includere tutte le regioni del Paese. (Lit)