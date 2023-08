Fvg: comune Pordenone, presentato progetto di riqualificazione Ex Casermette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato oggi nel municipio di Pordenone il progetto definitivo di riqualificazione delle Ex Casermette di via Molinari, opera finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’immobile, trasferito nel 2004 dal ministero della Difesa alla regione Friuli Venezia Giulia e poi da questa al comune di Pordenone, è vincolato per il suo interesse storico culturale. Oggi sede delle associazioni di bersaglieri, marinai, paracadutisti, carristi e Aned, verrà riqualificato e destinato anche a ospitare spazi espositivi: al piano terra prenderanno posto gli “spazi della memoria”, con la sala delle colonne e un’area verde negli spazi scoperti, mentre al primo piano saranno collocate le sedi associative e una sala polifunzionale. “Le Ex Casermette, o meglio l’ex casermaggio, ricordano vicende drammatiche della seconda guerra mondiale che non devono finire nell’oblio. È necessario conservare l’identità di questo luogo e la sua importantissima valenza storica”, ha detto il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani. Il recupero di tale edificio rientra nella riqualificazione dell’intero quadrante di via Molinari, che comprende anche il Polo Young, la nuova struttura di Cinemazero e la trasformazione dell’ex Birrificio in un centro di formazione superiore. “Una rigenerazione complessiva per una vasta porzione di città, che guarda al futuro e offre servizi e risposte ai bisogni della cittadinanza”, ha spiegato Ciriani. Il costo dell’opera ammonta a 2 milioni e 200 mila euro. Di questi, 1 milione e 900 mila euro sono coperti da fondi Pnrr, mentre 300 mila euro provengono da fondi comunali. L’opera dovrà essere affidata entro il 30 settembre; i lavori dovrebbero iniziare tra dicembre 2023 e gennaio 2024, per concludersi nella primavera del 2025. (Frt)