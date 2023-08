Milano: dal 6 al 10 settembre torna la la Festa dell’Unità all’ex Macello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 40 incontri tra dibattiti, laboratori, presentazioni di libri e confronti. Torna dal 6 al 10 settembre la Festa dell’Unità di Milano, ancora una volta plastic free. Al centro della cinque giorni che andrà in scena all’ex Macello di viale Molise 62, ci saranno Milano, la città metropolitana, la Lombardia e le battaglie che i dem stanno portando avanti, a partire da quella per il salario minimo. Dopo il taglio del nastro della segretaria metropolitana Silvia Roggiani e del segretario regionale Vinicio Peluffo, nella serata di mercoledì 6 settembre farà tappa alla Festa il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. È attesa per venerdì 8 settembre invece la segretaria nazionale Elly Schlein insieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala. Politica ma anche tanto spazio al divertimento e al buon cibo con due dj set e l’immancabile tradizione culinaria delle Feste dell’Unità. Non a caso il titolo scelto per l’edizione di quest’anno è: “Qui si fa la Festa”. (segue) (Com)